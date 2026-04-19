Хирург устроил фотосессию ануса россиянки под наркозом

В Москве хирург частной элитной клиники сфотографировал анус клиентки во время операции. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, 37-летняя женщина обратилась в клинику в конце 2025 года с жалобой на боль в заднем проходе и кровотечения. После обследований у нее выявили паховую грыжу, однако на операции выяснилось другое — у пациентки был геморрой. Всего женщина отдала 750 тысяч рублей за его удаление.

В один из следующих визитов женщина нашла в телефоне врача снимки своего ануса. Доктор заявил, что это нормальная процедура, фото были сделаны для дела. Однако пациентку такой ответ не устроил, и она пошла в суд. Теперь женщина требует выплатить ей 1,5 миллиона за моральный вред, 750 тысяч за операцию и около 400 тысяч рублей за дополнительные траты на лечение. По словам россиянки, она боится, что по родинкам и родимому пятну ее гениталии узнают и начнут шантажировать.

