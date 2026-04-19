Случаи вербовки в эскорт через кадровые сервисы участились в России

В России девушек стали вербовать в эскорт через сервисы по подбору персонала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на крупных площадках с вакансиями стали появляться предложения о работе личными помощниками, за которыми скрывается оказание интимных услуг и сопровождение.

В Москве 33-летняя девушка откликнулась вакансию ассистента руководителя, после чего с ней связался рекрутер. Он заявил, что руководителю понравилась ее кандидатура, предложил оформление по трудовому договору и зарплату 400 тысяч рублей. Однако, когда девушка уже хотела согласиться, вскрылось: в обязанности входили не только рабочие задачи, но и служебный роман. По словам рекрутера, сам работодатель свободен, симпатичен и доброжелателен.

