Минздрав утвердил список заболеваний, с которыми не возьмут в охранники

При наличии некоторых заболеваний россияне не смогут трудоустроиться в службу охраны. Речь, в частности, идет о шизофрении, деменции и алкоголизме. Соответствующий приказ Минздрава уже размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В список вошли 65 заболеваний, которые поделены на три блока: психические расстройства, расстройства поведения, включая те, что связаны с употреблением психоактивных веществ, и болезни глаза и его придаточного аппарата.

Так, 62 диагноза относятся к первым двум частям. Работать охранником не разрешат, например, тем лицам, которые имеют хроническую деменцию, затяжные формы психоза, умственную отсталость и другие аналогичные заболевания.

В третий блок входят оставшиеся диагнозы - нарушение зрения, расстройство зрения и нарушение рефракции и аккомодации.