Мошенники начали предлагать россиянам фиктивные туры на майские праздники

Мошенники звонят от имени туроператоров и предлагают россиянам «горящие» туры по выгодной цене на майские праздники, а в итоге забирают предоплату за несуществующее путешествие и пропадают, рассказали в сервисе «МТС Защитник».

Мошенники начали активно звонить россиянам с предложениями «горящих» туров на майские праздники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис «МТС Защитник». Злоумышленники представляются сотрудниками туристических компаний и обещают выгодные условия отдыха, после чего просят перевести предоплату за несуществующее путешествие по присылаемой ссылке. После перевода денег мошенники прекращают выходить на связь.

«В апреле россияне начинают планировать отдых на длинные майские выходные. Мошенники понимают это и активно используют желание людей сэкономить на своём отдыхе», – подчеркнули в сервисе «МТС Защитник».

Эксперты уточняют, что настоящие туроператоры не обзванивают клиентов по телефону с предложениями о турах и не требуют предоплату по ссылкам из смс.

Все официальные бронирования и оплата поездок проходят только через сайты туроператоров и агрегаторов. Специалисты напоминают: в случае получения подобных звонков стоит немедленно прекратить общение и не переходить по подозрительным ссылкам. Если гражданин уже стал жертвой мошенников, рекомендуется срочно обратиться в полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты зафиксировали всплеск мошенничества с путевками перед майскими праздниками.

Представители банка ВТБ предупредили россиян о продаже фальшивых авиабилетов через поддельные сайты.

Юристы назвали продажу несуществующих туров основной схемой обмана путешественников.