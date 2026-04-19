ФСБ рассекретила документы по нацистскому карателю Мюллеру

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) рассекретило документы по нацистскому карателю Гюнтеру Максу Мюллеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«Ко Дню памяти жертв геноцида советского народа в ФСБ рассекретили материалы уголовного дела нацистского карателя. Мюллер Гюнтер Макс (Браунгард Освитер Рихард) — следователь карательной команды полевой полиции при 17-й германской армии — принимал участие в зверствах и в массовом истреблении советских граждан», — говорится в публикации.

Отмечается, что Мюллер во время своего нахождения в городах Артемовск, Константиновка и Донецк, называвшийся тогда Сталино, лично допрашивал, арестовывал и расстреливал советских граждан, а также вербовал агентуру и отправлял молодых людей в рабство к немецко-фашистским войскам.

Ранее УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовало материалы уголовного дела о военном преступлении, совершенном в ноябре 1941 года в психиатрической больнице имени Кащенко.