В ОП напомнили, что в России больше не выдают «бумажные» ИНН

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что с 1 января 2026 года в стране вступили в силу изменения, связанные с цифровизацией налогового администрирования, в результате чего ФНС упразднила бумажное свидетельство о постановке на учёт (ИНН) в его традиционном формате.

При этом эксперт подчеркнул, что идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается человеку с момента рождения и не подлежит изменению. На это, по его словам, не влияет ни утеря бумажного документа, ни смена паспортных данных.

«ИНН присваивается один раз, используется на всей территории России и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные», — цитирует Машарова ТАСС.

В январе член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, комментируя изменения в правилах работы с идентификационным номером налогоплательщика с 1 января 2026 года, объяснил в беседе с RT, что нововведения направлены на унификацию системы учёта в масштабах всей страны в рамках проводимой реформы налогового администрирования.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский между тем предупредил, что выбрасывать документы с персональными данными в мусор небезопасно.