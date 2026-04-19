В Дагестане пришлось закрыть дорогу республиканского значения

Вечером 18 апреля в Дагестане пришлось закрыть движение автотранспорта по автомобильной дороге республиканского значения «Объезд Махачкалы через Талги». Об этом Госавтоинспекции Дагестана.

© Lenta.ru

Причиной стало разрушение дорожного покрытия на 10-м километре дороги на территории Буйнакского района. На проезжей части образовались многочисленные продольные и поперечные трещины, просади и разломы, что привело к резкому ухудшению эксплуатационного состояния дороги.

Специалисты приступили к ремонту дороги.

В ГИБДД отметили, что движение транспорта будет восстановлено сразу после выполнения ремонтных работ и подтверждения соответствия дорожного полотна требованиям безопасности.