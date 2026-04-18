Росавиация: дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Геленджика
Дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что согласно действующему NOTAM (извещению лётному составу) воздушная гавань принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 мск.
Ранее в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полёты.
Также стало известно, что временные ограничения на приём и отправление воздушных судов были сняты в аэропорту Пулково.