Росавиация: дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает Росавиация.

Отмечается, что согласно действующему NOTAM (извещению лётному составу) воздушная гавань принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 мск.

Ранее в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полёты.

Также стало известно, что временные ограничения на приём и отправление воздушных судов были сняты в аэропорту Пулково.