Власти Чечни начали возводить 143 дома для жертв паводков

В Гудермесском районе Чечни для семей, лишившихся жилья из-за паводков, строятся новые дома с благоустройством и коммуникациями.

Более 140 домов возводятся в Гудермесском районе Чечни для граждан, пострадавших от паводков, передает ТАСС.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что всего будет построено 143 дома, каждая семья получит теплое и благоустроенное жилье.

Он отметил, что за две недели на месте пустого поля уже формируется новый жилой массив, и подчеркнул важность заботы о пострадавших.

Кадыров также указал, что реализация этого проекта стала возможной благодаря совместным усилиям и позволяет оперативно достигать значимых результатов.

Он добавил, что задача властей – обеспечить каждой пострадавшей семье достойные условия для жизни.

С конца марта в регионе из-за обильных осадков и паводков были подтоплены более 4 тысяч жилых домов и придомовых территорий.

В результате стихии были размыты дороги, повреждены линии газоснабжения и электросетей, а также частично разрушены и повреждены сотни домов из-за оползней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гудермесе восстанавливают жилье после паводков и планируют достроить 148 новых домов к 9 мая.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Чечни и министром МЧС, который находится в регионе.

Российский президент поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ликвидации последствий паводков и помощи жителям.