Отец Охлобыстина в годы войны вернул в строй 90% раненых лётчиков

Отец актёра Ивана Охлобыстина, полковник медицинской службы Иван Охлобыстин, в годы Великой Отечественной войны вернул в строй 90% раненых лётчиков авиационного Смоленского корпуса благодаря организации там эффективной системы лечения.

За это его наградили орденом Отечественной войны II степени, следует из архивного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что он смог добиться максимального снижения заболеваемости каждого лётчика в частях благодаря особым способам постановки профилактической и неотложной помощи.

В декабре прошлого года стало известно, что актёр Иван Охлобыстин посетил Донецкую Народную Республику с гуманитарной помощью.