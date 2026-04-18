Метеоролог: лето в Тюмени будет жарким, но с резкими перепадами погоды

Метеоролог Лидия Кашина рассказала, каким, по предварительным прогнозам, ожидается лето в Тюмени.

«Первые по-настоящему летние температуры, как ожидается, могут установиться уже в конце мая — начале июня. В этот период столбики термометров способны приблизиться к отметкам выше +25 °C», — отметила она в беседе с Nashgorod.ru.

По словам эксперта, наиболее вероятный сценарий — волны тепла до +30 °C, которые будут сменяться кратковременными похолоданиями и ливнями. Устойчивой погоды ждать не стоит, сезон пройдёт с резкими перепадами температуры и чередованием засушливых и дождливых периодов.

Кашина добавила, что осадки в целом прогнозируются в пределах нормы, однако их распределение будет неравномерным: периоды засухи могут резко сменяться интенсивными дождями.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что стопроцентных гарантий отсутствия снега в Москве весной дать невозможно.