Медведь вышел к людям на улице в Подмосковье и попал на видео

Медведь выскочил прямо на оживленную проезжую часть в одном из районов Подмосковья. Ситуация попала на видео, которое публикует Telegram-канал «Первый Московский».

На кадрах видно, как медвежонок перебегает дорогу, по которой в этот момент проезжают несколько автомобилей, в направлении жилых домов. Он успешно пересекает дорогу, однако его дальнейший путь неизвестен — отправился ли он в жилой массив или нет, не сообщается.

Ранее сообщалось, что эти хищные животные бродят рядом с населенными пунктами в Можайском, Шаховском и Талдомском районах.

Как объяснил кандидат биологических наук Павел Глазков — они ищут пищу, а поскольку в лесу еще нет ягод, их привлекает запах пищевых отходов.