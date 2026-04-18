В «Росатоме» заявили о готовности помочь с вывозом обогащенного урана из Ирана

«Росатом» готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана. Об этом заявил генеральный директор российской госкорпорации по атомной энергии Алексей Лихачев.

По его словам, на переговорах Вашингтона и Тегерана ключевым вопросом остается тема вывоза урана, с чем Москва готова помочь.

Также Лихачев уточнил, что в РФ внимательно следят за контактами между представителями США и Ирана, заявлениями президента США Дональда Трампа, и будут приветствовать все договоренности, ведущие к прекращению конфликта.