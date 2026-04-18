Стало известно, как звезда «Служебного романа» разыграла мошенников
Известная актриса Светлана Немоляева, звезда «Служебного романа», рассказала журналистам, что мошенники постоянно звонят ей, пытаются обмануть. Об этом пишет ТАСС.
Артистка призналась, что поначалу пыталась разговаривать с жуликами, но постепенно, под давлением близких, перестала допускать ошибки.
По словам Немоляевой, аферистам ни разу не удалось «развести» ее, но однажды она «чуть не попалась».
Мошенники позвонили ей, пояснила актриса, и заявили, что мэр Москвы Сергей Собянин делает подарки на определенную сумму всем москвичам, родившимся до Великой Отечественной войны. Она добавила, что поверила и назвала в разговоре номер карты.
«Но, когда попросили три цифры на обороте, поняла, что что-то не так. Заявляю: «А у меня нету никаких цифр на обороте». В ответ: «Как ни крути?». Я говорю: «Нету», — рассказала со смехом Немоляева.
Артистка отметила, что собеседница стала злиться, беситься, пожаловалась, что ее снимут с работы, и в итоге бросила трубку.
Ранее Немоляева сообщила, что считает оптимизм главным секретом красоты. Она уточнила, что подход к жизни отражается на внешности человека.