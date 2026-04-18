Мать похищенной в Мексике девушки рассказала, что ее не пускают к дочери

В Мексике матери 17-летней россиянки Кристины Романовой, которую насильно увезли от семьи, не дают встретиться с дочерью. Прокуратура потребовала от женщины, её супруга и самой девочки пройти психиатра, обучение и другие формальности, рассказала РЕН ТВ Марина Романова.

© Московский Комсомолец

По словам женщины, дочери внушают, что родители не хотят её видеть и что она им не нужна.

«В общем, на 140 лет работы нам накидали, и только после этого можно просить, чтобы представили ребёнка физически», — заявила Марина Романова.

Напомним, Кристину Романову забрали прямо из школы в Мехико в сентябре 2023 года. Люди в форме затащили её в машину «детской опеки» DIFEM. В октябре 2024 года россиянку нашли в Тихуане. По словам матери, медзаключения подтвердили, что всё это время девочку накачивали наркотиками и насиловали.

Российский консул встретился с заложницей и передал два её письма, в которых она сообщила, что её могут продать в рабство.

14 апреля стало известно, что матери Кристины угрожают из-за освещения ситуации в СМИ.