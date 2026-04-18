Память Жириновского увековечили в почтовой марке

Мероприятия в честь 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского проходят в эти дни в Москве. Сегодня в Манеже состоялась церемония гашения именных почтовых марок. На них поставили оттиски специальным сувенирным штемпелем.

Выпуск таких знаков - дань памяти выдающемуся государственному деятелю, который внёс большой вклад в развитие страны. По указу Владимира Путина юбилей Жириновского отмечается на государственном уровне. Центральным событием стала выставка, посвящённая жизни политика. Она также проходит в Манеже.