Осужденный российский блогер умер в колонии

В колонии умер воронежский блогер Веган Христолюб, осуждённый за реабилитацию нацизма. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

По данным источника, о смерти мужчины его отцу сообщили сотрудники ФСИН. Настоящее имя блогера — Дмитрий Кузнецов, он сменил его из-за убеждений. Фамилию он поменял на "Божий".

В январе 2023 года Христолюб Божий выложил видео, где негативно отзывался о ветеранах и советской армии времён Второй мировой войны, а также допустил оскорбительные высказывания об исламе и Коране. Вину он не признал.

В феврале 2025 года блогера приговорили к трём годам колонии и запретили администрировать сайты и вести соцсети. В заключении его несколько раз помещали в ШИЗО, он объявлял сухую голодовку, которую прекратил после перевода в тюремную больницу.