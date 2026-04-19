Россиянам дали советы, как избавиться от клещей на дачном участке

Весной клещи активизируются при температуре выше +5…+7 °C. Они поднимаются по траве и нижним ветвям кустарников на высоту до метра и удерживаются на них, ожидая контакта с человеком или животным. Чем гуще растительность и выше влажность, тем больше мест, где клещи могут контактировать с проходящими людьми или животными, и тем быстрее увеличивается их численность на участке.

По словам кандидата химических наук, доцента кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, для уничтожения клещей используют препараты на основе пиретроидов, например циперметрин или альфа-циперметрин.

«Эти вещества нарушают работу нервной системы клещей, что приводит к их гибели. Препараты наносят на траву и нижние части кустарников, а также на слой листвы и прикорневую зону, где клещи укрываются при понижении температуры, пересыхании почвы и в период зимовки. Важно учитывать, что недостаточная концентрация не убивает клещей, а избыточная повышает риск воздействия на человека и домашних животных», — предостерёг он.

Эксперт объяснил, что рабочий раствор готовят строго по инструкции производителя, соблюдая указанную концентрацию.

«Точное количество средства на обрабатываемую площадь может различаться в зависимости от вида препарата, типа поверхности и степени заражения клещами. Обработку нужно проводить по сухой траве, без росы и осадков, при температуре от +10 °C до +25 °C, при слабом ветре — не более 3—4 м/с, чтобы раствор не разносился за пределы участка. Лучше проверить прогноз погоды: дожди в течение двух-трёх дней после обработки смоют средство и сведут эффективность к минимуму», — подчеркнул собеседник RT.

Как добавил химик, после нанесения препарат остаётся на растениях и почве и сохраняет активность минимум три дня, в течение которых контакт с обработанной поверхностью нежелателен.

«Это может вызвать раздражение кожи, слизистых, аллергические реакции или даже отравление при интенсивном контакте — особенно у детей и животных, которые могут занести препарат в рот. Поэтому, если участок используется семьёй с детьми или там регулярно находятся домашние животные, лучше ограничить им доступ на обработанную территорию в течение пяти — семи дней. До обработки следует убрать детские игрушки, садовую мебель, посуду, миски и другие предметы, которые могут контактировать с травой или почвой. При работе с инсектицидами необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки и респиратор», — посоветовал специалист.

Для поддержания эффективности и снижения риска формирования устойчивости клещей рекомендуется повторно обрабатывать участок, заявил Дорохов.

«Обычно достаточно одной процедуры каждые три-четыре недели в сезон активности вредителей. Для участков, граничащих с лесом или заброшенными территориями, где выше риск повторного заноса клещей, особенно важно поддерживать регулярность обработок. Перед повторной обработкой рекомендуется привести участок в порядок: скосить траву до 5—7 см, убрать листву и мусор, чтобы эффективность обработки была максимальна», — считает он.

Ранее россиянам перечислили опасные симптомы после укуса клеща.