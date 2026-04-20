Россиянин предпочел СВО тюремному сроку за неуплату алиментов

В Челябинске злостный неплательщик алиментов избежал уголовной ответственности, заключив контракт с Минобороны. Мужчина задолжал крупную сумму бывшей супруге на содержание дочери.

Как сообщили в региональном ГУФССП, ранее должник работал инспектором санэпидслужбы, но из-за пристрастия к алкоголю потерял работу и доход. Осенью 2025 года его привлекли к административной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ, которые он не выполнил.

Судебные приставы обнаружили мужчину, прятавшегося на балконе комнаты общежития. После беседы с дознавателем челябинец принял решение подписать контракт. Уголовное дело приостановлено, но долг будет взыскиваться из денежного довольствия военнослужащего.

