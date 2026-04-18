Режиссер Бортко поддержал возвращение Волгограду названия Сталинград

Народный артист России, режиссер Владимир Бортко поддержал идею вернуть городу-герою историческое название, рассказав о своей 15-летней работе над сценарием фильма о советском вожде.

Бортко выразил уверенность в необходимости обратного переименования города, передает ТАСС.

«То, что Волгограду стоит вернуть имя, это безусловно. Сталинград есть не только в нашей стране, он и во многих городах Европы, и не просто так», – подчеркнул режиссер.

Деятель культуры напомнил, что Иосиф Сталин практически с нуля построил мощное государство. По его мнению, именно в ту эпоху страна обзавелась атомной бомбой и заложила основы для покорения космоса. Бортко считает, что вклад советского лидера требует максимально взвешенной и объективной оценки.

Сейчас автор работает над новой картиной, посвященной руководителю советского государства. Сценарий для этого масштабного проекта создавался на протяжении 15 лет. Главная цель фильма заключается в «демонстрации исторической фигуры без однозначных ярлыков»: