В Дагестане после наводнения остаются подтопленными свыше 100 домов

В Дагестане в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 117 жилых домов. Об этом сообщает МЧС России в Max.

Кроме жилых домов также подтоплены 122 приусадебных участка и шесть участков автодорог, продолжается восстановление энергоснабжения в двух муниципалитетах.

«В 15 пунктах временного размещения находятся 537 человек, в том числе 159 детей», — отмечается в сообщении.

Экстренные службы региона продолжают работать в пострадавших районах, устраняя последствия паводка. Специалисты МЧС России проводят дезинфекцию и санитарную обработку, а также оказывают адресную помощь жителям.

До этого в ведомстве отмечали, что паводковая ситуация в Дагестане постепенно стабилизируется, но активизировались оползни.

В свою очередь ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова не исключила массовый сход лавин и оползней в Дагестане из-за ухудшения погодных условий.

С конца марта Дагестан страдает от наводнений, вызванных продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Помимо этого, на Геджухском водохранилище прорвало дамбу, в связи с чем были эвакуированы более 4000 человек.