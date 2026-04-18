Иерей РПЦ на вертолете провел воздушный крестный ход в зоне СВО

Иерей РПЦ на вертолёте провёл воздушный крестный ход в зоне СВО
Иерей Алексей Бурцев провёл первый воздушный крестный ход вдоль полосы действий группировки «Запад» в зоне проведения СВО.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
Отмечается, что вертолёт Ми-8 в сопровождении Ка-52 пролетел вдоль линии боевого соприкосновения. Иерей в это время совершил молебное пение о даровании победы.
Ранее мощи 17 святых и иконы привезли на позиции военнослужащих армии России.
Протоиерей Максим Лобановский рассказал, что однажды вечером в зоне проведения спецоперации желание креститься выразили сразу около 100 бойцов армии России.