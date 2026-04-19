В ОП предложили продлить учебный год

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выразил мнение, что учебный год для школьников необходимо продлить на две недели, до середины июня.

По его мнению, такое нововведение нужно организовать не для оценок, а в формате творческих, внепредметных занятий, на которые в течение года не хватает времени.

«Это могут быть самые разнообразные занятия — творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество», — цитирует эксперта ТАСС.

При этом он подчеркнул, что такие занятия должны «достойно оплачивать» учителям.

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее заявил, что ведомство не планирует менять сроки обучения в школах.

Кроме того, сообщалось, что Минпросвещения определило учебную нагрузку для старшеклассников.