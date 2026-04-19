$76.0589.63

В ОП предложили продлить учебный год на две недели

RT на русскомиещё 2

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выразил мнение, что учебный год для школьников необходимо продлить на две недели, до середины июня.

© РИА Новости

По его мнению, такое нововведение нужно организовать не для оценок, а в формате творческих, внепредметных занятий, на которые в течение года не хватает времени.

«Это могут быть самые разнообразные занятия — творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество», — цитирует эксперта ТАСС.

При этом он подчеркнул, что такие занятия должны «достойно оплачивать» учителям.

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее заявил, что ведомство не планирует менять сроки обучения в школах.

Кроме того, сообщалось, что Минпросвещения определило учебную нагрузку для старшеклассников.