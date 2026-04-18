В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля.

© Газета.Ru

Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов) и Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

В публикации также говорится, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня свою работу приостановил и аэропорт Саратова. Там также были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Сообщений о том, что они были сняты до сих пор не поступало

Такие ограничения в российских аэропортах обычно вводят на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). До этого ограничения на полеты ввели в московском аэропорту Внуково.