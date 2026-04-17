Дуров назвал привычные вещи, которые являются обманом

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал обманом многие привычные каждому человеку вещи. Необычный пост миллиардер опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

Один из пользователей попросил Дурова перечислить «обманы, которые стали нормой».

— Фармацевтика. Пищевая промышленность. Банковская система. Брак. Налогообложение. Роскошь. «Независимые» СМИ. «Неправительственные» организации. Города. Страны. Реальность сама по себе, — говорится в публикации.

В еще одном сообщении Дуров раскритиковал созданное в Европейском союзе приложение для проверки возраста пользователей. По его словам, оно было взломано «за две минуты». Однако он предположил, что в планах у правительства было «дождаться взлома», чтобы затем убрать из него приватность.

Предприниматель ранее говорил, что власти ЕС устанавливают невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ цензурировать свободу слова. Дуров также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается превратить объединение в «цифровой ГУЛАГ». По словам бизнесмена, глава французского государства столкнулся с низкими рейтингами одобрения и теперь пытается заставить критиков замолчать.