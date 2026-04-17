Критиковавший СВО юрист Ремесло вышел из психбольницы

Юрист и блогер Илья Ремесло вышел из Городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова. Об этом он сам заявил в своем Telegram-канале.

«Всем доброго вечера, дорогие друзья! Сегодня вышел из 20 отделения больницы Скворцова-Степанова, где провел 30 дней», — написал он.

Ремесло отметил, что в его крови не нашли алкоголя и наркотиков. Он также заявил, что не жалеет о сделанном, но в критике, по его словам, нужно использовать более взвешенные формулировки.

Юриста поместили в психбольницу 19 марта. По сведениям журналистов, государственные органы никакого участия в этом не принимали. Предварительный диагноз блогера СМИ раскрывать не стали, намекнув, что с похожей болезнью борются многие звезды шоу-бизнеса.

При этом выяснилось, что сестра Ремесло Марина — известный психиатр. Она является кандидатом медицинских наук и работает в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева. Также, предположительно, психиатрами работают отец и мать блогера.