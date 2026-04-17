Минздрав оценил долю курящих и выпивающих россиян

Минздрав оценил долю курящих россиян в 17,7%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-релиз министерства.

Уточняется, что в статистику попадают люди в возрасте от 15 лет.

Как отметил глава ведомства Михаил Мурашко, реализация мер, снижающих распространенность табакокурения, будет продолжена.

Это же касается и потребления алкоголя. Оно в России составляет составляет 8,06 литра этанола на душу населения. По словам Мурашко, власти проводят последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности спиртного.

