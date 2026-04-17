В правительстве обозначили цель по продолжительности жизни россиян

Голикова: к 2036 году продолжительность жизни россиян должна вырасти до 81 года
К 2036 году средняя продолжительность жизни россиян должна повыситься до 81 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам социального попечительства. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Открывая заседание, зампред правительства напомнила, что задачу по повышению продолжительности жизни населения до указанной величины в ближайшие десять лет поставил президент РФ Владимир Путин. Голикова подчеркнула, что в его поручении идет речь о росте длительности здоровой жизни россиян.
По ее словам, эта работа будет проводиться в рамках утвержденной правительством в 2025 году Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. План ее реализации предусматривает принятие «целого комплекса мер, направленных на повышение качества жизни пожилых граждан», уточнила вице-премьер.
Голикова добавила, что в этом списке мероприятий есть «большой блок», связанный с улучшением качества жизни и охраны здоровья, повышения уровня профилактики болезней и доступности медпомощи, внедрения новых диагностических и лечебных методов для продления активной фазы долголетия.
Вице-премьер отметила, что в прошлом году общий показатель заболеваемости в России увеличился как раз из-за осуществляемой в стране работы по повышению уровня медпомощи и ее доступности. При этом, по ее словам, в некоторых регионах медицинские услуги остаются недостаточно доступными для населения.
