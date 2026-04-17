Москва и Киев решают с МАГАТЭ вопрос прекращения огня у ЗАЭС

Россия и Украина взаимодействуют с Международным агентством по атомной энергии для достижения временного прекращения огня, чтобы начать ремонт линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом МАГАТЭ сообщило в соцсети X.

«И Украина, и Российская Федерация продолжают конструктивно взаимодействовать с МАГАТЭ в переговорах о временном прекращении огня, чтобы можно было начать ремонтные работы и как можно скорее восстановить основную линию внешнего электроснабжения», — приводит агентство слова гендиректора Рафаэля Гросси.

До этого в МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС в четверг вечером (16 апреля) потеряла все внешние источники питания по неизвестной причине. Отмечается, что это был второй подобный случайный менее чем за неделю и 14-й по счету сбой внешнего электроснабжения с начала конфликта на Украине. Специалисты МАГАТЭ проводят расследование инцидента.

Утром 15 апреля мэр Энергодара — города-спутника ЗАЭС Максим Пухов сообщил об отключении света в городе — спутнике ЗАЭС. Причиной послужила атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава города подчеркнул, что критическая инфраструктура и социальные объекты были запитаны от резервных дизель-генераторов. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия ударов.