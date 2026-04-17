Сопредседателя движения «Голос»* Бузина признали иноагентом в России

Бывший сопредседатель движения наблюдателей «Голос»* Андрей Бузин был признан иностранным агентом на территории России. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Профильный перечень также пополнили ученая и соучредительница фонда «Свободная Бурятия»** Мария Вьюшкова, поэт Александр Кабанов, активист Александр Колосков, а также журналист Delfi в Литве Дмитрий Семенов.

Ранее профессор международных отношений и писательница, внучка Никиты Хрущева — Нина Хрущева была признана иноагентом. Помимо нее в перечень попали философ и публицист Вадим Штепа, журналист Сергей Резник, активист Алексей Нестеренко и экономист, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская.

Ведомство также внесло в реестр стримера Алексея Губанова, более известного под псевдонимом JesusAVGN, и кинокритика Екатерину Барабаш. Лидер группы «Каста», рэпер Владислав Лешкевич, выступающий под сценическим псевдонимом Влади, тоже попал в реестр иноагентов по решению министерства.

Ранее историк, бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров и поэт Александр Дельфинов (настоящая фамилия Смирнов — прим. «ВМ») были признаны иностранными агентами по решению Минюста.

*Включено Минюстом в реестр иностранных агентов.

**Признана иноагентом, нежелательной и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.