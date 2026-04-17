Объяснен феномен смерти пожилой пары в один день

В США прожившие вместе 70 лет 93-летний Джон Трайс и его 91-летняя супруга Элис умерли с разницей в девять часов. Известно, что Трайс умер около часа дня 9 апреля, а его супруга — в десять часов вечера. В последние часы жизни они были у себя дома, где прожили вместе 60 лет. Нумеролог, эксперт в сфере магии Евгения Белова рассказала «Вечерней Москве», что стоит за такой скорой смертью: мистика или истинная любовь.

Как рассказала эксперт, история Джона и Элис как будто иллюстрирует русскую сказку, в которой герои жили долго и счастливо и умерли в один день.

— Однако одновременный уход в мир иной пары, прожившей вместе 60 лет, не мистика, а закономерность. Все мы слышали выражение «две половинки». Так говорят о людях, которые нашли свою истинную любовь и не могут мыслить жизни без любимого, и это вовсе не фигура речи, — сказала она.

Эксперт объяснила, что чем дольше люди живут вместе, тем плотнее сближаются их биополя и энергетика.

— Через несколько лет брака это уже не два отдельных человека, а единый энергетический организм. Для начала слияния бывает достаточно трех лет совместной жизни, на восьмом году слияние уже совершается, а через 11 лет оно уже полное. Что тут говорить о сроке в 60 лет! Джон и Элис были действительно двумя половинками одного целого, — говорит Белова.

По ее мнению, этот брак — подлинное свидетельство существования истинной любви, цель которой — созидание и развитие.

— А любовь — вечна! И теперь вечность принадлежит Джону и Элис. Они не расстанутся уже никогда, ни в каком из миров, ни в какой из жизней. И я искренне желаю всем и каждому найти именно такую, подлинную, настоящую любовь, перед которой в страхе бежит сама смерть, — заключила нумеролог.

