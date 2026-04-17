В Красноярском крае возобновили поиски Усольцевых. Что известно

В Красноярском крае в тайге возобновлены поиски пропавшей осенью прошлого года семьи Усольцевых: психолога Ирины, бизнесмена Сергея и их 5-летней дочери Арины. Эксперт по выживанию Олег Тайга уверен, что Усольцевы, скорее всего, погибли. В то же время сын Ирины от первого брака Даниил Баталов и ее менеджер Дарья Фурштейн не исключают, что Усольцевы живы и просто по тем или иным причинам скрываются от людей.

Семья пропала 28 сентября прошлого года. С наступлением мороза поиски прекратили - на место изредка выезжали спасатели для точечных обследований местности, если был запрос со стороны следствия.

Теперь же поиски частично возобновляют - пока так же, по заявкам СК. Искать семью отправились пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда. На первых порах этап поисков продлится по 19 апреля включительно.

Сейчас спасатели обследуют определенный участок местности с использованием беспилотников, сообщили в СК, уточнив, что в Кутурчинском Белогорье пока еще лежит снег.

"РГ" восстановила хронологию событий, связанных с исчезновением семьи, и с помощью эксперта определила наиболее вероятное направление возобновившихся поисков.

До рокового похода

Глава семьи 64-летний Сергей Усольцев в 90-е стал одним из самых успешных предпринимателей Сибири: как отмечает aif.ru, он курировал несколько российско-американских и российско-британских проектов в сфере энергетики.

В последнее время значительная часть стартапов была свернута на фоне ухудшения отношений России с Западом. В числе прочего Сергей Усольцев столкнулся с сложностями при поставках зарубежного оборудования, и компания, в которой он был одним из сооснователей, не могла вовремя расплачиваться с контрагентами.

Это можно отнести к "рабочим моментам": те или иные экономические споры так или иначе сопровождают любую коммерческую деятельность. Во всяком случае, каких-либо запредельных долгов у Сергея Усольцева, судя по открытым данным, не было.

Жена Сергея Усольцева Ирина - психолог, которая работает в основном с женщинами по широко раскрученным направлениям. В качестве основного способа продвижения она использовала соцсети, где у нее более четырех тысяч подписчиков.

Менеджер Ирины, Дарья Фурштейн, незадолго до исчезновения семьи стала получать от своего руководителя тревожные сообщения. В частности, Усольцева попросила поставить сотрудничество на паузу. Клиентов в начале осени того года было немного, и денег оплатить SMM не хватало.

Тем не менее, судя по словам Дарьи Фурштейн в соцсетях, никаких мыслей о бегстве Ирина не высказывала.

Исчезновение

Ирина, Сергей и 5-летняя Арина Усольцевы в конце сентября вместе с собакой отправились в поход к живописным горам Буратинка и Мальвинка в Красноярском крае. Они жили на турбазе и постоянно поддерживали связь с родными.

28 сентября они вышли на таежную тропу и пропали. На этот день передавали неблагоприятный прогноз погоды, тем не менее Усольцевы почему-то решили рискнуть.

"Прогноз был известен заранее, и другие группы туристов, судя по сообщениям, отказались от похода из-за надвигающейся бури. Речь шла о резком понижении температуры, сильном ветре и осадках", - отметил в беседе с "РГ" инструктор по выживанию Олег Тайга, который водит экскурсии по горным территориям Таджикистана и другим труднодоступным местностям.

Скорее всего, семья попала под сильный снегопад на открытой местности. Это самая опасная ситуация, которая может случиться в походе, подчеркивает наш собеседник: одежда очень быстро намокает. И, хотя температура не опускалась ниже нуля и даже достигала +7, пронизывающий ветер не оставлял шансов.

Единственное, что могли сделать Усольцевы, - попробовать укрыться в каменных россыпях, курумниках, которых много в этих местах. По оценкам нашего собеседника, именно эти места надо в первую очередь обследовать поисковым группам.

Эксперт при этом считает маловероятной версию нападения диких животных. По его словам, даже крупный хищник вряд ли смог бы напасть на группу из нескольких человек, тем более если с ними была собака.

"Тела могли не обнаружить из-за особенностей местности: снег скрыл следы, а в курумниках много полостей, где человек может укрыться, но которые сложно обследовать при поисках", - сказал Олег Тайга.

Жизнь идет своим чередом

Исчезновение семьи Усольцевых сильно повлияло на судьбу сына Ирины от первых отношений - Даниила Баталова. Он несколько раз выступил на шоу на центральном канале, и его, по данным "РГ", взяли работать на ТВ. При этом связаться с Даниилом пока не получается.

SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн, по нашей информации, продолжает работу в сфере информационных технологий и осваивает работу с искусственным интеллектом.