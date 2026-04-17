В российском регионе обнаружили массовое захоронение людей

В Шумском сельском поселении Ленинградской области поисковые отряды нашли массовое захоронение мирных граждан, с которыми расправились фашисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет «78.ru».

Речь, как сообщается, идет о жителях совхоза «Красный Октябрь» Мгинского района. Среди найденных оказались в том числе останки детей в возрасте 5-13 лет, а также молодых женщин.

Уточняется, что войска противника оккупировали данный район в начале декабря 1941 года, но уже через месяц были отброшены отсюда солдатами Красной армии. Несмотря на короткий срок пребывания здесь фашистов, они успели совершить множество расправ над местными жителями.

«В совхозе "Красный октябрь" немцы насильно вывели группу жителей с малолетними детьми, закрыли их наглухо в деревянном доме и подожгли», — сказано в документе, полученном поисковыми отрядами. Жертвами тогда стали 16 человек.

Ранее в Крыму взорвали 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Уничтожать ее пришлось на месте из-за невозможности транспортировки.