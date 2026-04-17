Россиянка вернулась с отдыха и обнаружила у себя в квартире голубятню

Жительница Саратова вернулась домой после двухмесячного отпуска и обнаружила у себя в квартире голубятню. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянка два месяца отдыхала в Таиланде, и в это время ее жилье захватили голуби. Хозяйка квартиры предполагает, что неплотно закрыла створку окна перед отъездом — из-за сквозняка оно распахнулось, и птицы проникли в помещение.

За время отсутствия женщины голуби испачкали всю мебель и полы. Фекалиями птиц оказались покрыты синтезатор и стеллажи с книгами. Помимо этого, пернатые свили гнезда прямо в комнатах. Сейчас находиться внутри невозможно из-за грязи и сильного неприятного запаха. Восстанавливать порядок в квартире россиянка решила при помощи профессионалов — за химчистку и дезинфекцию женщина заплатила 20 тысяч рублей.

Ранее в голубином помете ученые обнаружили опасные для человека дрожжевые инфекции.