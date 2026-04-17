Священник рассказал, что нельзя делать на Радоницу

Священник рассказал кузбассовцам о том, что нельзя делать в родительский день.

© Vse42.ru

Помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский рассказал журналисту VSE42.RU, что в Радоницу верующим рекомендуется молиться на Литургии, посещать панихиды и приводить в порядок места захоронений. Всё это он назвал "делами любви" по отношению к усопшим.

При этом он подчеркнул, что важно избегать действий, которые противоречат этому смыслу. В частности, речь идёт о традиции оставлять на могилах алкоголь или сигареты:

– Носить алкоголь и сигареты на могилу усопшего – это не любовь.

Священник подчеркнул, что настоящая любовь к умершим проявляется в молитве, добрых делах и тёплой памяти, а не в ритуалах, которые не имеют духовного смысла.

