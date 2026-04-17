Названа причина блэкаута на Запорожской АЭС

Отключение внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС произошло из-за кратковременной потери питания последней ЛЭП «Ферросплавная-1» и срабатывания автоматики.

Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС.

«В результате кратковременной потери питания в соответствии с алгоритмами сработала автоматика», — сказала она.

Утром 15 апреля мэр Энергодара Максим Пухов сообщил об отключении света в городе — спутнике ЗАЭС. Причиной послужила атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава города подчеркнул, что критическая инфраструктура и социальные объекты были запитаны от резервных дизель-генераторов. Как сообщал мэр, энергетики работали в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия ударов.

В середине декабря 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что эксперты МАГАТЭ «стыдливо» умалчивают сведения о том, что ЗАЭС обстреливает украинская армия. Глава МИД подчеркнул, что это неправильно.