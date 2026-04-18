Темой "Тотального диктанта" стала биография семьи Александра Пушкина

Текст "Тотального диктанта" в текущем году получил название "Пушкин. Фамилия". Первую часть зачитал автор материала, ректор Литературного института имени А. М. Алексей Варламов, следует из трансляции акции на сайте проекта.

Событие состоялось в Улан-Удэ. Речь в первой части "Белая девочка" шла о личной жизни прадеда поэта Александра Пушкина – Абрама Ганнибала, уроженца Эфиопии. Когда его первая жена, гречанка Евдокия, родила абсолютно белокожую девочку, разгневанный Ганнибал отправил супругу в монастырь, разлучив ее с дочерью. Он обеспечил девочке хорошее воспитание и образование, но никогда не допускал ее к себе.

Вскоре после этого мужчина сыграл свадьбу во второй раз, выбрав в качестве жены дочь капитана Перновского полка Христину фон Шеберг, которая и стала прабабушкой Пушкина. Предполагается, что женщина не хотела выходить замуж за человека другой расы и веры, но, смирившись с судьбой, она родила смуглых детей. В будущем тема брака без любви станет одной из ключевых в поэзии и прозе Пушкина.

В это году "Тотальный диктант" охватит 55 стран. В России участникам представится возможность очно написать его в более чем в 1 тысячи населенных пунктов, включая Калининград и Чукотку.

За границей же акция пройдет в 140 городах из 54 стран. В их число вошли Австралия, Армения, Венгрия, Грузия, Испания, Канада, Куба, Китай, Ливия, Мексика, Монголия, Норвегия, Турция, США и Франция.