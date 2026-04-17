Россиянам стали медленнее выдавать загранпаспорта, также стало сложнее записаться на подачу заявления и получение документа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С декабря 2025 года соотечественники начали жаловаться на то, что не могут «поймать» слот для записи в подразделения МВД на портале Госуслуг.

«Система у многих показывает лишь статус "высокая загруженность" или "нет доступного времени для записи". К марту 2026 года ситуация обострилась, и о ней заговорили крупные СМИ. Проблемы фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре», — говорится в материале.

По словам турагентов и самостоятельных туристов, у одних выдача паспорта занимает до 10 дней, у других — несколько месяцев. Проблем с оформлением не испытывают россияне, живущие и оформляющие документ за границей. Тажке туроператоры рассказали, что не фиксируют массовых жалоб.

Россияне столкнулись с визовым беспределом в Москве

В МВД, в свою очередь, связали рост числа запросов в 2026 году с изменением правил выезда детей до 14 лет за границу, техническими сложностями во многофункциональных центрах, а также с пиковым спросом по многим направлениям.

«Основной массив обращений традиционно приходится на предотпускной сезон: с марта по сентябрь», — заключили в ведомстве.

Ранее россиянка лишилась отпуска за границей из-за ошибки в загранпаспорте. В итоге ей удалось засудить МВД.