Лебедев матом высказался о внимании к отцу Маска и назвал его третьесортным иностранцем

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев матом возмутился из-за того, как российские медиа освещают визиты в страну отца американского миллиардера Илона Маска Эррола Маска и назвал его третьесортным иностранцем. Об этом блогер высказался в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

По мнению Лебедева, Маску-старшему в медиа уделяют слишком много внимания.

«Это просто наша большая печаль и наше проклятье. Мы всегда любим найти какого-нибудь третьесортного непонятного иностранца (...). Всем *** должно быть на мнение его отца. Какая, ***, разница, что он думает? Какой-то американский дед, пенсионер, приехал, ему понравилось в Москве, сказал, что в Москве ***. Мы и без сопливых это знали», — заявил Лебедев

Он также подчеркнул, что если бы Маск-старший так же похвалил Нью-Йорк, то американцы не придали бы этому такого же значения, как россияне.

Ранее стало известно, что час общения с отцом Маска стоит около двух миллионов рублей. Также уточнялось, что у него практически не осталось времени для разговора.

Эррол Маск прибыл в Россию в начале апреля. В Москве он посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Кроме того, отец предпринимателя побывал в Нижнем Новгороде.