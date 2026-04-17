В России призвали ввести новый запрет для любителей электросамокатов

В России необходимо запретить хранить электросамокаты в квартирах и подъездах. Как сообщает «Абзац», с такой идеей выступил глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Напомним, что в ночь на 16 апреля квартира на Чуксином тупике в Москве сгорела из-за электросамоката. По информации СМИ, владельцы заряжали транспортное средство всю ночь — в один момент случилось замыкание и самокат загорелся. Один человек погиб.

«После случившегося необходимо ввести четко отведенные места для хранения средств индивидуальной мобильности и ужесточить наказание за нарушение правил, включая повышение штрафов», — прокомментировал инцидент Малинкович.

Он также заметил, что идея ограничить или полностью запретить езду на электросамокатах по центру города находит все больше поддержки со стороны жителей РФ.