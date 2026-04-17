Россияне столкнулись с визовым беспределом в Москве

Россияне жалуются на невозможность записаться на подачу документов для британской визы. Как сообщает Telegram-канал Shot, все свободные места в онлайн-очереди быстро занимаются перекупщиками, которые после предлагают их желающим по цене в 25 тысяч рублей.

Речь идет о визовом центре VFS Global в Москве. Чтобы попасть туда, нужно забронировать место в электронной очереди. Перекупщики создали бота, с помощью которого скупают все места по 9 тысяч рублей, после продают их почти в три раза дороже. Самому «поймать» место нереально — в последний момент сайт выдает ошибку, а все свободные места исчезают.

Граждане, которые столкнулись со сложностями, пробовали обращаться напрямую в визовый центр, однако сотрудники ничем помочь не смогли. На жалобы о посредниках они отвечают, что не могут повлиять на ситуацию. Кроме того, многие пользователи не могут даже зайти на сайт для записи, а техподдержка в ответ на это ссылается на неполадки у провайдера.