Друг отказавшегося от суицида российского пилота Воеводы высмеял его поступок

Военблогер Кирилл Федоров, оставившего предсмертное видео, но позже, вероятно, отказавшегося от суицида пилота вертолета Ка-52 Алексея Земцова с позывным Воевода, высмеял его поступок. Ироничный пост Федоров опубликовал в Telegram.

В публикации Федорова упоминается «воскресший летчик Ка-54 Олексий Воеводенко», который, по словам блогера, является одним из двух человек, которые способны спасти Россию «здесь и сейчас». Вторым таким человеком, по словам Федорова, является «принцесса из Дома-2» Виктория Аяваско-Боня, мечтающая об украинском паспорте». К записи прикреплена сгенерированная нейросетью фотография, на которой Боня и военблогер Вовода обнимаются и держат флаг России.

«Мои кандидаты на Выборах в Госдуму 2026», — подписал снимок военблогер.

Этот пост был отправлен как ответ на более раннюю публикацию Федорова, где тот сообщал, что Воевода вышел с ним на связь «с того света».

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео, на которых Земцов заявил о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». 16 апреля появилась информация, что Воевода может быть жив. По одной из версий, родственники не дали ему совершить задуманное, и сейчас он находится в бегах после того, как самовольно оставил часть. В свою очередь, Telegram-канал «Повернутые на войне», который Земцов вел до лета 2023 года, заявил, что летчика исключили из администраторов после кражи денег за уничтоженный Bradley, предназначенных экипажу Ка-52.