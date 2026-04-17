Артемий Лебедев не понял неприличную шутку о Советском Союзе

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что не понял неприличную шутку о популярной в Советском Союзе привычке, связанной с кассетой и карандашом. Об этом он сообщил во время съемок «Ошуительного Хоу», видео доступно в соцсети «ВКонтакте».

В выпуске шоу, стилизованном под викторину «Что? Где? Когда?», команде из блогеров, в которой был в том числе и Лебедев, нужно было ответить на вопрос из категории «Что в черном ящике?» Ведущий, зачитывая вопрос, отметил, что в нем находятся два предмета, один из которых, по мнению зумеров, люди засовывали в задний проход.

Юморист Игорь Джабраилов, также игравший за эту команду, предположил, что в черном ящике лежали кассета и карандаш.

«А я не понял шутку. Почему в Советском Союзе засовывали себе карандаш в жопу?» — сказал на это дизайнер.

