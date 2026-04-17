Россиян предупредили о суровом наказании за одно действие

Россиян предупредили о суровом наказании за осквернение георгиевской ленточки
Публичное надругательство над георгиевской лентой может обернуться крупным штрафом или реальным сроком, предупредил РИА Новости юрист Иван Курбаков.
По его словам, за осквернение символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) нарушителю грозит до 3 млн рублей штрафа или до трех лет лишения свободы. Если же преступление совершено группой лиц или через интернет и СМИ (ч. 4 той же статьи), наказание ужесточается: штраф до 5 млн рублей или до пяти лет тюрьмы.
При этом, как уточнил эксперт, осквернением считается не просто порча ленты, а именно публичное действие, сопровождающееся демонстрацией презрительного и негативного отношения к символу.
Напомним, что георгиевская лента была законодательно закреплена как символ воинской славы России в декабре 2022 года. Она олицетворяет память о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне и доблесть всех поколений защитников Отечества.
Георгиевская лента: история возникновения и что символизирует
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге камеры видеонаблюдения у памятников начали использовать искусственный интеллект. Нейросеть позволит фиксировать акты вандализма непосредственно в момент их совершения.