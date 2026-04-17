Ушла из жизни основатель фестиваля "Живые лица" Марина Жабровец

Не только театральное сообщество Тюменской области, а и всей России, и многих других стран скорбит по невосполнимой утрате - вчера ушла из жизни Марина Жабровец, профессор, кандидат педагогических наук, родоначальник тюменской режиссерской школы, худрук учебного театра института культуры, основатель Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица", который был культурным брендом Западной Сибири.

В это трудно поверить, но это, увы, так… А еще, кажется, недавно Марина Владимировна выпускала на сцену молодежного театрального центра "Космос" своих режиссеров-заочников - они защищали спектакль-попурри "Июльское колдовство" по рассказам Рэя Брэдбери. Потом она взяла паузу, а потом… Сегодняшнее утро началось с печальных новостей.

Всю свою жизнь она искренне и всерьез служила театру и педагогике, создала уникальную методику работы с учениками, стараясь в каждом-каждом найти зерно, стержень, фундамент, искру. Сколько раз я бывала на ее защитах и премьерах и всегда с изумлением отмечала, как из вчерашних кудлатых школьников она лепит режиссеров и даже попутно актеров, да просто хороших людей. Ни один не остался не у дел! Вся эта многочисленная армия творческих рассредоточилась по стране и продолжает ее дело - учит юных вникать в пьесы, понимать смыслы, чувствовать веяния, считывать добро. Даню Чащина знают многие - сейчас он ставит повсюду, модный очень, востребованный. Это ее воспитанник.

Всегда активная, деятельная, талантливая, стильная, остроумная и яркая, сколько мудрых советов она дала своим театральным детям! Вот, помню, одна девчонка очень хотела стать режиссером - поступила к Жабровец, что-то пыталась сделать, искала свой путь.

"Ты прекрасный человек, но это, дорогая, не твое, а вот ты попробуй писать про театр - рассуждаешь о нем ты здраво!" - сказала Марина моей приятельнице.

Так Тюмень обошлась без одного режиссера, но получила интереснейшего культурного журналиста. А "Живые лица"! Это был феномен - молодые коллективы со всей страны приезжали в Тюмень и будоражили провинциальный город постановками. А театральная студия "Будильник", сооснователем которой она стала, поддержав своего выпускника Юру Демчука! Сейчас здесь воспитывают талантливых ребятишек, которые легко поступают в театральные вузы России.

Голос, интонация, взгляд, движение - все это Мастер Марина Жабровец. "Театр - бесконечное количество миров", - часто замечала она. Она и сама была нашим миром, бесконечно живым, щедрым, добрым, но требовательным.