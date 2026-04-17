Москвичей предупредили о штрафе за одно действие на городских аллеях

Мослента

Желание принести домой частичку весны может закончиться штрафом. О наказании за срыв цветов на городских аллеях и клумбах изданию «Вести Подмосковья» рассказала кандидат юридических наук Татьяна Грабович.

© Global Look Press

«Даже за срыв сирени на территории населенных пунктов может последовать штраф. Такие действия классифицируются КоАП как мелкое хулиганство или повреждение зеленых насаждений и влекут за собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей», — пояснила эксперт.

Она добавила, что в некоторых случаях нарушителя даже могут привлечь к административной ответственности и назначить арест на 15 суток.

При этом за уничтожение или сбор краснокнижных растений вообще положена уголовная ответственность. Специалист заметила, что в таких случаях нарушителю придется заплатить от 2,5 тысячи до 5000 рублей штрафа, а при серьезном уроне природе штраф может смениться реальным лишением свободы на срок до девяти лет.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о запрете на ловлю краснокнижных видов рыб. Предупреждение сделали на фоне начавшегося в регионе нереста.