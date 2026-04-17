Москвичей предупредили о штрафе за одно действие на городских аллеях

Желание принести домой частичку весны может закончиться штрафом. О наказании за срыв цветов на городских аллеях и клумбах изданию «Вести Подмосковья» рассказала кандидат юридических наук Татьяна Грабович.

«Даже за срыв сирени на территории населенных пунктов может последовать штраф. Такие действия классифицируются КоАП как мелкое хулиганство или повреждение зеленых насаждений и влекут за собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей», — пояснила эксперт.

Она добавила, что в некоторых случаях нарушителя даже могут привлечь к административной ответственности и назначить арест на 15 суток.

Россиян предупредили о суровом наказании за одно действие

При этом за уничтожение или сбор краснокнижных растений вообще положена уголовная ответственность. Специалист заметила, что в таких случаях нарушителю придется заплатить от 2,5 тысячи до 5000 рублей штрафа, а при серьезном уроне природе штраф может смениться реальным лишением свободы на срок до девяти лет.

