Россияне высказали свое отношение к продаже сигарет рядом со школами

Володин: 62% россиян против сокращения расстояния от школ до табачных лавок

Расстояние между общеобразовательными учреждениями и табачными ларьками не должно сокращаться. Такое мнение высказало большинство опрошенных россиян, отметил в Max председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В сообщении он отметил, что 62% граждан России считают, что расстояние между школами, колледжами, вузами и точками продажи табака не должно сокращаться.

«Большинство - 62% - высказалось против сокращения расстояния, за - 31%, все равно - 7%», — написал он.

Комментируя свой ответ россияне, принявшие участие в опросе, отмечали, что сокращение расстояния может негативно сказаться на здоровье подрастающего поколения и снизить уровень защиты детей.