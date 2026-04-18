В МЧС рассказали о ситуации с паводками на Кавказе

В Дагестане и Чечне паводковая обстановка стабилизируется. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что в Дагестане до сих пор остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка, а также шесть участков автомобильных дорог. Специалисты продолжают работы по восстановлению энергоснабжения в двух муниципальных образованиях республики.

«В 15 пунктах временного размещения – 537 человек, в том числе 159 детей», – говорится в сообщении МЧС.

В Чечне вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, проводятся восстановительные работы. Комиссия оценивает причиненный ущерб.

С конца марта Дагестан страдает от наводнений, вызванных продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Помимо этого, на Геджухском водохранилище прорвало дамбу, в связи с чем были эвакуированы более 4000 человек.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС до 20 апреля доложить о результатах ликвидации последствий паводков в республике.