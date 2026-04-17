В Госдуме поддержали инициативу о бесплатных лекарствах для одной категории граждан

Инициатива об обеспечении детей в многодетных семьях бесплатными лекарствами очень хорошая, и ее, безусловно, нужно реализовывать, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Идею она поддержала в беседе с «Лентой.ру».

Дети не должны остаться без помощи государства, если для их семей представляет большую трудность приобрести лекарства для лечения, убеждена Бессараб. Она назвала инициативу правильной.

«Что касается бюджета, то конечно потребуется подготовить его к этим изменениям. Таких семей достаточно большое количество. Понятно, что не все дети болеют, не одновременно, но нужно все равно хотя бы примерно представить, сколько нам потребуется средств, чтобы решить эту проблему. Нужно исходить из той статистики, которая имеется в распоряжении Минздрава, а с учетом того, что у нас уже есть территории, где медкарты ведутся в электронном виде, я думаю, что можно посчитать и примерно представить, какие затраты из бюджета понадобятся. Это как раз та позиция, которая стоит того, чтобы подвинуться по другим статьям», — поделилась депутат.

Ранее соответствующую федеральную меру поддержки предложили ввести председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Федот Тумусов. Политики направили обращение к главе Минздрава Михаилу Мурашко. На безвозмездной основе предлагается обеспечивать лекарствами детей до 18 лет из многодетных семей, чей среднедушевой доход составляет не более двух уровней прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.