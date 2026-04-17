К умирающей в страшных муках Ларисе Голубкиной не пускали даже самых близких

Лариса Голубкина скончалась 22 марта 2025 года. Ей было 85 лет. Звезда "Гусарской баллады" боролась с раком крови, но болезнь оказалась сильнее. Похоронили Голубкину на Троекуровском кладбище, так решила ее дочь, хотя сама актриса хотела упокоиться на Ваганьковском.

Гражданская панихида изначально планировалась в Театре Армии, где вдова Андрея Миронова проработала 60 лет. Но и тут вмешались близкие. По решению родных Ларису Ивановну отпели в московском храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.

Как рассказала близкая подруга актрисы Кира Прошутинская, дочь Маша в последние месяцы жизни Ларисы Ивановны приняла ряд решений, которые не всем были понятны. Например, Мария запретила пускать друзей в палату к актрисе. "Пропуск" был только у троих человек, двое из которых — врач и горничная Лена из пансионата "Сосны", в котором находилась Голубкина.

В своем дневнике Прошутинская так описала последний день рождения Ларисы Ивановны:

"Лена принесла ей правительственные телеграммы, которые ей вместе с цветами и подарками привезла директор Театра Российской армии Милена, но врач их не пустила к Ларисе — запретила Маша. В списке разрешенных была только Лена, верный врач-реабилитолог Игорь из военного госпиталя и какая-то давняя фанатка Лары. Только им дочь разрешила приходить к ее матери. В данном случае, наверное, она права — не нужно всем видеть Голубкину в таком состоянии".

По словам телеведущей, сама Мария к Ларисе Ивановне не приезжала, даже в день рождения артистки дочь не появилась в пансионате. Рядом с Голубкиной были только работники пансионата, они молились, чтобы муки актрисы закончились, ведь перед смертью со звездой советского кино происходило страшное, передает "МК".